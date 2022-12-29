Beylikdüzü'nde gündüz kavga etti, akşam evine ateş etti

Beylikdüzü’nde bir esnaf, park meselesi yüzünden tartıştığı adamın evine akşam saatlerinde arka arkaya silahla ateş etti. Silahın kurusıkı olduğu öğrenilirken, yaşanan panik ve şahsın ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park meselesi yüzünden dükkan sahibi ile apartmanda yaşayan adam arasında tartışma çıktı. Gündüz yaşanan tartışma sonrasında akşam eline silah alan esnaf, bir süre bağırdıktan sonra kurusıkı olduğu söylenilen silahla ard arda eve ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar panik ve korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şahsı gözaltına aldı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın, silahla havaya ateş etmesi ve çevredeki vatandaşların panik ve korku yaşadığı görülüyor.