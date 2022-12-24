Beylikdüzü'nde itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Beylikdüzü’nde bir evin mutfak penceresine sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay sonrası sıkışan kedi kontrol amaçlı veterinere götürülürken kedinin bağırması cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. Bir binanın zemin katından apartmana giren sokak kedisi, vücudunu mutfak penceresine sıkıştırdı. Sıkıştığı yerden çıkmaya çalışsa da başarmayan kedi, acı içinde bağırmaya başladı. Sesleri duyan ev sahibi, mutfağa gidip kedinin durumunu görünce çıkarmayı denedi ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kediyi güçlükle çıkararak sakinleştirdi. Olay sonrası kedi, veterinere götürülerek durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kurtarma operasyonu ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.