Beylikdüzü'nde kağıt yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde kağıt malzeme yüklü tır kontrolden çıraka devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kaza dron ile havadan görüntülendi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 29.03.2022 21:24
  • Güncelleme: 29.03.2022 21:46
Beylikdüzü'nde kağıt yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü Ambarlı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinden Dolum Tesisleri Kavşağı Ambarlı Caddesi’ne doğru seyir halinde olan Bekir G. kontrolündeki 34 BZS 136 plakalı tır henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazadan dolayı çift şeritli yolu tek şeride düşürdü. Devrilen tır vinçle olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Yaşanan kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yılmaz: '80 Bin Fide Elde Etmeyi Hedefliyoruz'

Başkan Yılmaz: ‘80 Bin Fide Elde Etmeyi Hedefliyoruz’

Kaymakam Toğan şampiyon öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Toğan şampiyon öğrenciyi ödüllendirdi

Ortaköy'e 'Yaman' muhtar adayı

Ortaköy’e ‘Yaman’ muhtar adayı

Silivri'de restoran olarak kullanılan iş yeri kül oldu

Silivri’de restoran olarak kullanılan iş yeri kül oldu

Şampiyona iki ödül daha

Şampiyona iki ödül daha

Başkan Yılmaz 'Türk Kadını Her Şeyin En Güzeline Layıktır'

Başkan Yılmaz ‘Türk Kadını Her Şeyin En Güzeline Layıktır’

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çok Okunanlar
1
E-5'te kahreden ölüm

E-5’te kahreden ölüm

2
Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

3
İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

4
Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

5
Akıncı güven tazeledi

Akıncı güven tazeledi

6
Elektrik kesintilerine dikkat !

Elektrik kesintilerine dikkat !

Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

Silivri'de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivri’de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
DAHA FAZLA
Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Akıncı güven tazeledi

Akıncı güven tazeledi

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu'nu ağırladı

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu’nu ağırladı

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu açıldı

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu açıldı

Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1