Beylikdüzü'nde katledilen iki kız kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 186’ncı Sokak’ta bulunan sitedeki dubleks evde meydana gelmişti. İddiaya göre, katil zanlısı Ferhat Boduroğlu (30), kızını bir odaya kilitledikten sonra önce tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun’u (18) üst kattaki odada defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Daha sonra alt katta mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu’nu (23) da bıçaklayarak öldürmüş ve çocuğunu tanıdığı bir esnafa bıraktıktan sonra kaçmıştı.

Katledilen iki kız kardeşin cenazesi, defnedilmesi için adli tıp kurumundan alındı. Cenaze işlemlerinin ardından kız kardeşlerin cenaze namazı Küçükçekmece Mehmet Akif Hacı Mustafa Güllü Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılındı. Namaz öncesi helallik alınırken yakınları gözyaşları döktü. Kılınan namazın ardından cenazeler Çatalca’da defnedildi.