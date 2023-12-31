Beylikdüzü'nde kış festivali sona erdi

Beylikdüzü’nde yeni yıl heyecanı Beylikdüzü Kış Festivali’nde yaşandı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından ışıklar ve süslemelerle donatılan festival alanı, 11 gün boyunca birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalin son gününde alanı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır etkinlikleri Beylikdüzü’nde buluşturmaya devam ediyoruz. 2024 yılı inşallah tüm güzellikleri Beylikdüzü’nde yaşayacağımız günleri beraberinde getirir” dedi.

İlçenin birçok noktasını renkli ve ışıltılı süslemelerle donatan Beylikdüzü Belediyesi, bir kez daha yeni yıl coşkusunu Yaşam Vadisi’ne taşıdı. Yaşam Vadisi 1. Etap içerisinde ışıklar ve süslemelerle donatılan Beylikdüzü Kış Festival alanı ilçe halkının ilgi odağı oldu. Buz pisti, hediyelik ürünler ve yiyecek-içecek stantlarının da yer aldığı festival oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin son gününde alanı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeni yılın tüm güzelliklerinin Beylikdüzü’ne ve ülkeye huzur getirmesini diledi. Başkan Çalık, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır etkinlikleri Beylikdüzü’nde buluşturmaya, Beylikdüzü’nde hayatı iyileştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. 2024’ün memlekete ülkemize ve güzel İstanbul’umuza uğurlu gelmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Beylikdüzü’nü en güzel haliyle 2024 yılına hazırlamak istiyoruz”

Beylikdüzü Kış Festival alanının Yaşam Vadisi’nin önemli bir noktasında kurulduğunu belirten Başkan Çalık, “Biz burayı insanların ruhuna iyi gelecek şekilde düzenledik. İnsanların yaşamış olduğu bütün zorlukları unutacağı bir alan haline dönüştürme gayreti içeresinde olduk. Çocuklar eğlensin diye festival alanında her akşam suni kar yağışı yağdırıyoruz. Çocukların kullandığı buz pisti ve farklı aktivite alanları mevcut. 2024 yılı inşallah tüm güzellikleri Beylikdüzü’nde yaşayacağımız günleri beraberinde getirir. Beylikdüzü’nde Cumhuriyetimizin kazanımlarından asla ödün vermeden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkesinden onun anlayışından ve fikirlerinden asla ayrılmadan bir yol yürüyoruz. 2024 yılının bütün memleketimize huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Sevgi tohumlarını ekmeye ve Beylikdüzü’nde güzellikleri çoğaltmaya devam ederek, Beylikdüzü’nü en güzel haliyle 2024 yılına hazırlamak istiyoruz ve bu kente hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.