Beylikdüzü'nde korkutan çatı yangını

Beylikdüzü’nde 3 katlı ahşap depolama iş yeri olarak kullanılan binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın drone ile havadan da görüntülendi.

Yangın sabah saat 08.15 sıralarında Yakuplu Mahallesi Yakuplu Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir ahşap depolama işyeri olarak kullanılan binanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Alevli şekilde yanan çatı tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken çatı drone ile havadan da görüntülendi.