Beylikdüzü'nde metrobüs arızasında uzun kuyruklar oluştu, yolcular duraklara yığıldı

Beylikdüzü metrobüs hattında arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu. Aksayan seferlerden dolayı ise duraklar yolcularla doldu taştı.

Akşam saatlerinde Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir metrobüsün henüz bilinmeyen nedenle arıza yapmasından dolayı metrobüs yolunda uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Arıza yapan metrobüsten inen yolcular ile durakta bekleyen diğer yolcular ise aksayan seferlerden dolayı Beykent Metrobüs Durağı’nda yoğunluk oluşturdu.

Arızayı onarmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.