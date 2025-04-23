Beylikdüzü'nde minarenin sallanma anı cep telefonu kamerasında
İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremde Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremde Beylikdüzü’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’un Silivri açıklarında saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beylikdüzü’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii’nin minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.