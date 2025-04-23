Beylikdüzü'nde minarenin sallanma anı cep telefonu kamerasında

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremde Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde minarenin sallanma anı cep telefonu kamerasında
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremde Beylikdüzü’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Silivri açıklarında saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beylikdüzü’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii’nin minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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