Beylikdüzü'nde rüzgar ve kar yağışı etkili oluyor

Beylikdüzü'nde sert esen rüzgarın ardından kar yağışı etkisini gösterdi. Toplu taşıma ile evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Beylikdüzü'nde rüzgar ve kar yağışı etkili oluyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Beylikdüzü’nde sert esen rüzgarın ardından kar yağışı etkisini gösterdi. Toplu taşıma ile evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

İstanbul’da dün başlayan rüzgar ve kar yağışı, bugün de etkisini göstermeye devam ediyor. Beylikdüzü’nde saat 17.30 sıralarında başlayan kar yağışı yer yer tipi şeklinde etkili olurken, evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. E-5 karayolu üzerinde ise trafik normal şekilde seyretti.

Beylikdüzü'nde rüzgar ve kar yağışı etkili oluyor