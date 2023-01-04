Beylikdüzü'nde sis havadan görüntülendi

İstanbul’da sis, bazı bölgelerde etkili olmaya devam ediyor. Beylikdüzü ilçesinde etkisini sürdüren sis, dron ile görüntülendi.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sis, etkisini arttırdı. Beylikdüzü’nde etkisini arttıran sis, dron ile görüntülendi. Görüntülerde, sis bulutlarının yoğunluğu görüldü. Havadan görüntülenen sis bulutları bölgeyi adeta örtü gibi kapladı. Gökdelenler ve yüksek binalar da sis içerisinde kaldı. Ayrıca sisin gölgesi içerisinde güneşin yükseldiği anlar adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.