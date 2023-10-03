Beylikdüzü'nde sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada

Beylikdüzü’nde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Yol ortasında dakikalar boyunca süren kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı. Yol ortasında iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla dakikalarca saldırırken, duran trafiğe de aldırmadı. Yaşanan o kavga anları ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.