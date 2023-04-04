Beylikdüzü'nde ticari minibüs devrildi: 2 yaralı

Beylikdüzü’nde özel bir kargo firmasına ait ticari minibüs, kamyonetin çarpmasıyla binek otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Marmara Mahallesi Olimpiyat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 EVZ 623 plakalı ticari minibüse kavşakta yavaşladığı esnada 34 FBJ 699 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari minibüs, 34 VB 6627 plakalı hususi aracın üzerine devrildi. Ticari minibüs içerisinde kapılar kapandığı için sıkışan 1’i sürücü 2’i kişi vatandaşlar tarafından camı kırılarak hafif yaralı şekilde dışarıya çıkarıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili rapor tuttu. Kazaya karışan araçlar ise, çekici tarafından olay yerinden otoparka çekildi.