Beylikdüzü'nde vatandaşın talebi üzerine 47 saatte tamamlanan park, Guiness rekorlar kitabına girmeyi hedefliyor

Saha gezileri sırasında vatandaşın isteği üzerine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın talimatıyla başlanan ve 5 dönümlük arazide 5 günde kurulması planlanan park, 47 saatte tamamlandı. 10 Kasım’da düzenlenen törenle açılan parkı yüzlerce vatandaş doldururken, yapımı en hızlı tamamlanan fonksiyonel park iddiasıyla Guiness rekorlar kitabına girmek için çalışmalar başlatıldı. Başkan Çalık ise parkı Atatürk’ün anısı ve Cumhuriyet’in 100. yılına armağan etti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapmış olduğu saha gezisi esnasında vatandaşlardan gelen park talebini geri çevirmedi. Ekibiyle beraber yeni bir rekora imza atmayı hedefleyen Başkan Mehmet Murat Çalık, 5 gün içerisinde parkı tamamlamayı hedeflerken, 47 saatte bitirdi. Yapımı en hızlı tamamlanan fonksiyonel park iddiasıyla Guiness rekorlar kitabına girmek için çalışmalara başlatılırken, hizmete açılan parkta bin 345 metrekare yürüyüş yolu, 279 metrekare basketbol sahası, 445 metrekare çocuk alanı yapıldı. Tören sonrasında parkı gezerek çocuklarla basketbol oynayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapıyı Atatürk’ün anısı ve Cumhuriyet’in 100. yılına armağan etti.

Açılış sonrasında parkı gezen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz beş gün diye yola çıkmıştık ama noter huzurunda, 47 saat içerisinde beş dönüm parkı tamamladık. Bugün 10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlandığı tarih. 85 yıl geçmiş üzerinden ama kendi ifadesiyle ‘Büyüklere, büyük ölümlere, matem olmaz. Onların fikirlerini sahiplenmek gerekiyor, biz bundan hareketle bugün bu parkı atamızın ruhuna armağan ettik. Bu azimle ve kararlılıkla yaptığımız çok farkı bir proje çünkü Türkiye’de herhalde bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Kısa sürede bu parkın inşa edilmesi, 47 saatte noterin tespitinin yapılması, bizim için çok önemliydi. Şimdi Guinness rekorlar kitabına böyle bir uygulama yapılmamışsa başvurumuzu yapacağız. Tespitlerimiz elimizde. Şimdi ise önümüzdeki günlerde yapacağımız işlere odaklanıyoruz. Bu kente vermiş olduğumuz sözler var” dedi.