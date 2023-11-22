Beylikdüzü'nde Vehbi Orakçı AK Parti'den belediye başkanı aday adayı oldu

Beylikdüzü’nün eski dönem belediye başkanı Vehbi Orakçı, 2024 seçimlerinde AK Parti’den Beylikdüzü Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Beylikdüzü’nde 2004-2009 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapan Vehbi Orakçı, AK Parti’den 2024 yılı yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu. Orakçı, AK Parti Beylikdüzü İlçe Binası’na gelerek, burada partililerle selamlaşıp adaylık başvurusunu yaptı. Orakçı yaptığı açıklamada, “Bugün bu adımı atmanın heyecanı, güzelliği, ruhumuzda, gönlümüzde, hayalimizde, ufkumuzda yapacağımız hizmetler, atacağımız adımlar, imza atacağımız icraatlar bağlamında bize güç verdi. Bu gücün, bu umudun inanıyorum ki 1 ay sonra 2024 yılına girdiğimiz zaman bu kente köy haliyle geldiğim zamanın 40’ıncı yılı olacak. 40 yıl boyunca bu köyün her santimini, her metrekaresini adım adım gezen, alın ve akıl teri döken ve bu kentin gelişiminde köyden beldeye, beldeden ilçeye geçişinde bizzat imzası ve hizmetkarı olan bir kardeşiniz olarak bunun onurunu, huzurunu ve gururunu yaşıyorum” dedi.

“Bu görevin gereğini biz aşkla ibadet duygusu ile yapmaya gayret edeceğiz”

Orakçı, Türkiye’de en çok yaşanmak istenen ilçenin anketlerde Beylikdüzü olarak çıktığını belirterek, “Bu bizlerin, sizlerin düzenli kentleşme için harcadığı eforun bir yansımasıdır. Bugün buraya gelirken yine Beylikdüzü’nün sokaklarında farklı birikimde, kültürde, farklı sosyal dokuda insanlarla konuştum dinledim. Şunu gördüm Beylikdüzü halkı hizmete, adalete, saygıya, sevgiye, merhamete, vicdanla edeple ‘önce hak, önce halk’ anlayışını dört gözle ve hasretle bekliyor. Biz de bu beklentinin umudu olarak bize inanan, bize güvenen, bize güç veren kadını ile genciyle, yaşlısı ile engellisiyle, zengini ile fakiriyle bu kentin her katmanının bize yüklediği bu görevin farkındayız. İnanıyorum ki bu görevin gereğini biz aşkla ibadet duygusu ile yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.