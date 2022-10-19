Beylikdüzü'nde yıllardır çözülemeyen trafik çileye dönüştü

Beylikdüzü Kavaklı Eğitim Vadisi Bulvarı’nda özellikle sabah ve akşam işe geliş gidiş saatlerinde oluşan yoğun trafik, vatandaşlar için çileye dönüştü. Yoğun trafik, dron ile görüntülendi.

Kavaklı, Dereağzı, Sahil Mahallesi ve Yakuplu bölgesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Eğitim Vadisi Bulvarı Kavşağı’nda yıllardır trafikte yaşanan yoğunluk vatandaşları canından bezdirdi. Belediye tarafından mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde zabıta trafik ile önlem alınmaya çalışılsa da bölgede kilitlenen trafiğe bir türlü çare bulunamadı. Okulların da olduğu bölgede özellikle pandemi sonrasında yeni konut yapılaşmalarının artması ve nüfusun yoğunlaşmasıyla trafik sorunu gitgide artıyor. Vatandaşlar, kavşaktaki sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Trafik sebebiyle okula geç kaldığını belirten Semanur Topuz, ”Bizim evimiz uzakta, gelmemiz uzun sürüyor. Buradaki trafik ise bir, bir buçuk saat sürüyor. Gelmemiz zor oluyor, zaten bir de durakta bekliyoruz. Okul çıkışında da kilitleniyor trafik. 08.45’te dersim, hep böyle geç kalıyorum” dedi.

Trafikten dert yanan Ekrem Bağlı adlı vatandaş ise, “Kavaklı’da oturuyorum. İşe gitmek için bu yolu kullanıyoruz. Trafik oluyor sürekli. Belediyeye, şubelerine seslenişte bulunduk ama bir cevap alamıyoruz. Bu esaret yarım saat, bir saat boyunca devam ediyor. 3 yıldır var bu sorun” diye konuştu.