Beylikdüzü'nde yolda yürüyen kadının çantasını çalan motosikletli kapkaççılar yakalandı

Beylikdüzü’nde yolda yürüyen kadının çantasını çalan motosikletli kapkaççılar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde motosikletli iki şahıs, arkadaşıyla beraber cadde üzerinde yürüyen kadının yanına yaklaşarak omuzundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalmıştı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar çerçevesinde şahısların kimlik bilgilerinin U.E.A. ve B.Ç. isimli oldukları tespit edildi. Şüpheli şahıslar, Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde bulunan bir sokak içerisinde olayda kullandıkları motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında bir adet cep telefonu da ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan U.M. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken U.E.A. ve B.Ç. isimli şahıslar ise “Kapkaç” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.