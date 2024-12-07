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- Beylikdüzü Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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