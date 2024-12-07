Beylikdüzü Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Beylikdüzü Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Beylikdüzü Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beylikdüzü Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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