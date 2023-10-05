Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan Ekrem İmamoğlu'na 'Hizmet' dersi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Beyoğlu yeniden yükselecek” paylaşımına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan cevap geldi. Beyoğlu’nda son 5 yılda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Yıldız, “5 yılı boşa harcadınız, ‘Yaptık, yükselttik’ diyemiyorsunuz. Beyoğlu sizin

uğramadığınız 5 yılda çok yükseldi” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıklamasının ardından reklam çalışmalarını hızlandırdı. 2019 yerel seçimleri öncesinde İstanbullulara verdiği sözlerin çoğunu yerine getirmediği iddia edilen İmamoğlu’nun “Beyoğlu yeniden yükselecek” başlığıyla yaptığı video paylaşımı büyük tepki topladı. Beyoğlu’nda son 5 yılda yaptıkları çalışmaları anlatarak İmamoğlu’na cevap veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Sayın Ekrem İmamoğlu gelecek zaman kipi kullanmayı çok seviyorsunuz ama gelecekte siz yoksunuz. 5 yılı boşa harcadınız. ’Yaptık, yükselttik’ diyemiyorsunuz. Biz diyelim. Beyoğlu sizin uğramadığınız 5 yılda çok yükseldi. Di’li geçmiş zamana göre; Atatürk Kültür Merkezi muhalefetinize rağmen Beyoğlu’nda kültür ve sanatın merkezi oldu. Sizin kültür ve sanat etkinliklerinden mahrum bıraktığınız Beyoğlu’nda 85 ayrı noktada Beyoğlu Kültür Yolu Festivali her yıl milyonlarca

ziyaretçi ağırladı, bir tek siz yoktunuz. Beyoğlu Belediyesi olarak düzenlediğimiz farklı festivallerde kültür sanatı daima canlı tuttuk. Atlas Sineması ve Türkiye’nin gurur duyduğu Sinema Müzesi, sinema severlerin merkezi oldu. Tarihi Esgher Sinagogu’nu restorasyon çalışmaları sonrası Hasköy Millet Kütüphanesi olarak açtık, gençlerimizin hizmetine sunduk. Beyoğlu’nun en güzel binalarından Ferah Apartmanı bugün Türkiye’nin ilk şehir içi uydu kuluçka merkezi olarak bilim-teknoloji alanında gençlerimize hizmet veren Cube Beyoğlu oldu. Tarihi Terra Santa binasının restorasyonu tamamlandı. Beyoğlu, yeni bir kültür sanat merkezi kazandı. Tarihi Baruthane restore edildi, gençlerimizi kütüphane olarak kucaklayacağı günleri bekliyor. Kaptanı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası’nın restorasyonu tamamlandı, Beyoğlu Hükümet Konağı ve Beyoğlu Belediyesi Kasımpaşa Binası olarak halkımızın hizmetine açıldı. Tarihi Kulaksız Hamamı’nda restorasyon çalışmaları başladı. Kulaksız’ın da artık bir Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi oluyor. Galataport’un tamamlanması ve açılmasıyla birlikte Beyoğlu turizmde, kültür sanatta yeni bir merkeze kavuştu. Taksim Camii ve Kültür Merkezi ile İstiklal’imiz özel bir hediyeyle taçlandırıldı. İstiklal Caddesi’nde açtığımız İstiklal Sanat Galerisi’nde sanatseverlerimiz onlarca farklı sergiyle buluştu. Biz, gelecek zaman kipiyle de cümle kurabiliriz. Verdiğimiz sözleri tuttuğumuz için hep geçmiş zaman ekiyle konuştuk. Son cümlemiz size yakışır olsun. Millete hizmet etmediğiniz için gideceksiniz” dedi.