Beyoğlu Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 2.275 milyon TL yardım

Beyoğlu Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine verdiği desteği bu yıl da sürdürdü. Meclis Toplantısında alınan kararla 33 spor kulübüne toplamda 2 milyon 275 bin TL maddi yardımda bulunuldu.

Beyoğlu Belediyesi, amatör spor kulüplerini yalnız bırakmadı. Beyoğlu Belediyesi meclisinin Eylül ayı toplantısında alınan kararla, ilçedeki amatör spor kulüplerine destek vermek için ‘Nakdi Yardım Programı’ başlatıldı. Yapılan yardımlar, Bilim Beyoğlu Konferans Salonunda düzenlenen programda kulüp yöneticilerine teslim edildi. Programa Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Bayram Gölcük, amatör spor kulüplerinin başkanları, yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

"İnan başkanımızın bir taahhüdünü daha yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz"

Programda konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, katılımcılara Silivri’de tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in selamlarını ileterek, "İnan başkanımız Beyoğlu’nda göreve geldiği ilk günden itibaren sporun ve sporcuların yanında yanındayız diyerek bu konuyu her çalışmamızın merkezine koydu. Çünkü biliyoruz ki, spor yapan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durur. Spor arkadaşlığı, dayanışmayı güçlendirir. Beyoğlu’muz sizlerin mücadelesi ve emeğiyle, bizlerin desteğiyle sporcuları ve spordaki başarılarıyla anılan bir ilçe olacak. Biz de bunun için payımıza düşeni yapacağız ve her zaman yanınızda olacağız. Bugün amatör spor kulüplerimize yönelik nakdi destek programını resmen hayata geçiriyoruz. İnan başkanımızın seçim öncesinde vermiş olduğu bir taahhüttü daha yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz" dedi.

Beyoğlu Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Bayram Gölcük de, yapılan yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek amatör spor kulüpleri adına Beyoğlu Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başvuruda bulunan tüm kulüpler yardımdan faydalandı

Beyoğlu Belediyesi, Eylül ayı Meclis Toplantısında aldığı kararla ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine maddi yardımda bulunma kararı aldı. Alınan karar kapsamında savunma sporları için 40 bin TL, futbol kulüpleri ve diğer branş kulüpleri için 50 bin TL olarak sabit tutar belirlendi. Futbol ve diğer branş kulüplere, eklenen her kategori için 7 bin 500 TL eklenerek tutarlar oluşturuldu. Yardımlardan faydalanmak isteyen 33 spor kulübü dilekçelerini, kulüp kaşesi ve ıslak imzalı şekilde belediyeye sundu. Başvuru da bulunan tüm kulüplerin kaydı yapılarak işleme alındı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 33 spor kulübüne toplamda 2 milyon 275 bin TL maddi yardımda bulunuldu.