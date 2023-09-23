Beyoğlu bir millet kütüphanesi ve gençlik merkezine daha kavuştu

Beyoğlu’nda restorasyonu tamamlanan tarihi Esgher Sinagogu, Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi olarak hizmete açıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Burası gençlerin tarihle, kitapla buluştuğu bir mekan haline geldi” dedi.

Beyoğlu’nda her semte bir kütüphane hedefiyle yola çıkan Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bir kütüphanenin daha açılışını gerçekleştirdi. Beyoğlu Belediyesince restorasyonu tamamlanan Tarihi Esgher Sinagogu, gençlerin yeni buluşma noktası olacak Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesine dönüştürüldü. Yaklaşık bir yıldır hizmet veren kütüphanenin bugünkü resmi açılış töreninde konuşan Haydar Ali Yıldız, bu mekanı gençlerin tarih ve kitapla buluştuğu bir yer haline getirdiklerini ve cumhuriyetin 100’üncü yılında, Türkiye Yüzyılına yakışacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

“Burası gençlerin tarihle, kitapla buluştuğu bir mekan haline geldi”

Cumhuriyetin 100’üncü yılında Beyoğlu’na yakışır projeleri hayata geçirmeye devam edecekleri söyleyen Başkan Yıldız, “Beyoğlu’nun neredeyse en eski tarihi mekanlarından biri olan bir eserin önündeyiz. Bu mekan, gençlerin burada tarihle buluştuğu, kitapla buluştuğu bir mekan haline geldi. Tarihi mekanların kitapla ve onları okuyacak gençlerle, çocuklarla buluşması ve onların geleceği hazırlanması bizim için fevkalade önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılındayız. Bize bu vatanı emanet eden Sultan Alparslan’dan, cumhuriyetimizi ilan eden ve bir istiklal mücadelesiyle Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkan kurucu Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’e, bizlere emanet ettiği cumhuriyetin 100’üncü yılında o yüzyıla yakışan eserleri Beyoğlu’na kazandırmalıyız. Lafla olmuyor, yaptığınız eserlerle cumhuriyete katkı sunmanız, cumhuriyeti taçlandırmanız gerekiyor. Bize düşen, Beyoğlu’na yakışan da tarihi eserleri 100’üncü yıla yakışan bir tona getirmektir. Bütün bu çalışmalarda bizden himayesini, desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum” dedi.

Bu kütüphanede çalışarak KPPS’de dereceye girdi

Kütüphanenin açılmasıyla birlikte burada ders çalışmaya başladığını ve sonucunda da KPSS’de dereceye girdiğini söyleyen Furkan Almaz ise, “Ben kütüphanemizde KPSS çalışarak Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğinde 3’üncü olmuş bulunmaktayım. Bizlere bu güzel imkanları sağladığı için Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın Haydar Ali Yıldız’a çok teşekkür ediyorum. İnsanlar evlerinde aradığı konforu buradaki kütüphanelerde bulmaktalar. Aynı zamanda bizlere bu hizmeti sağlarken kendimizi evimizde hissettiren buradaki sayın çalışanlara da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.