Beyoğlu'da 18 yaşındaki genç kızın vurulduğu görüntüler ortaya çıktı

Beyoğlu’nda akrabasına giden 18 yaşındaki genç kızın, kaçan gaspçılara polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Gasp olaylarına karışan 3 şahsın yakalanıp tutuklandığı, ateş açan polisin ise 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının talep edildiği öğrenildi.

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde 11 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, firari durumda olan ve motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüphelinin arkasından polis memuru A.D.’nin silahla ateş etmesi sonucu akrabasına giden 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız vurularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki polis memuru gözaltına alınmış, memurlardan A.D. ise “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya karışan 3 gaspçı ise olaydan günler sonra yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tamamlanırken, dosyaya giren o dehşet anlarının görüntüleri de ortaya çıktı.

Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, firari gaspçılar motosikletin üstünde sohbet ettikleri esnada iki polis merdivenlerden iniyor. Memurların polis olduğunu anlayan gaspçılar ise motosikletle kaçmaya başlıyor. Polis memurları ise gaspçıların arkasından ateş açıyor. O esnada site içerisinde yürüyen genç kız vurularak yere düşüyor. Olayın ardından vatandaşlar da koşarak genç kızın yanına geliyor.

Mermi yerden sekip kızın sırtına isabet etmiş

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli polis memuru A.D.’nin de arasında bulunduğu 4 kişilik polis ekibinin, ‘yağma’ suçundan haklarında firar kaydı bulunan 2 şüphelinin yakalanması amacıyla aldığı bilgiler doğrultusunda olay yerine geldikleri, daha sonra motosiklet ile kaçan şahısların arkasından şüpheli polis memuru A.D.’nin yere doğru üç el ateş ettiği, bu atışlardan bir tanesinin yerden sekerek olay yerinden yaya olarak geçmekte olan Zuhal Ebrar Yıldız’ın sırt kısmına isabet ederek ölümüne neden olduğu anlatılmıştı.

Merminin bir tarafının yassılaşmış olduğu belirtilmişti

Hazırlanan iddianamede, şüpheli polis memuru A.D.’nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi, olay sırasında kaçan şahıslarla arasındaki mesafenin yakın sayılabilecek bir mesafe olduğu, yere ve motosikletin lastiklerine doğru ateş ettiğinin güvenlik kamera görüntüsüyle sabit olduğu, motosikletin arka kısmının isabet aldığı, maktul Yıldız’ın vücudundan çıkan merminin yerden sekme sonucunda bir tarafının yassılaşmış olduğu ve olayın akşam vaktinde meydana gelmesi nedeniyle şüphelilerin kaçtığı tarafın karanlık olduğu aktarılmıştı.

“İlk başta çarpma sonucunda bu şahsın düştüğünü zannettim, yanına gittiğimde de vurulduğunu anlamadım"

Şüpheli polis memuru A.D.’nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin 10 yıldır polis memuru olarak İstanbul’da görev yaptığını söyleyerek, "Kendilerine ’dur polis’ ihtarında bulundum ancak durmamaları üzerine silahımı çıkararak motosikletin teker kısmına doğru ateş etmeye başladım. Gittikleri yol site içerisinde kaldırımlı ve karanlık bir yoldu, bu yolda giden motosikletlerden başka ne ölen şahsı ne de başka bir kişinin geçtiğini görmedim. Şahıslar motosikletle bu yoldan uzaklaşırken beyaz motosikleti kullanan şüphelinin bir şahsa çarptığını gördüm. Ben ilk başta çarpma sonucunda bu şahsın düştüğünü zannettim. Yanına gittiğimde de vurulduğunu anlamadım çünkü hiç kan yoktu. Sonra 112 ekiplerine ve haber merkezimize haber verdim. Zuhal Ebrar Yıldız’ın vurulduğunu hastanede öğrendim. Benim kesinlikle ne şahısları ne de olay yerinde bulunan başka vatandaşları vurmak gibi bir kastım söz konusu değildi” ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

9 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru A.D.’nin ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.