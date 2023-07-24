Beyoğlu Güven Timleri suça geçit vermedi: Suçüstü yakalayıp, yüzlerce suçu önlediler

İstanbul B Bölge Güven Timleri, sene başından bu yana mega kentin çeşitli ilçelerinde yüzlerce suçu önledi. Başta kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık suçlarıyla mücadele eden güven timleri, birçok suçluyu da suçüstü yakaladı. Yaşanan olaylar ve zanlıların yakalandığı anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan çok sayıda şüpheli ise tutuklandı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği polisleri, mega kentin birçok ilçesinde suç ve suçluyla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede kimi zaman dilenci, simitçi, boyacı kimi zamanda kestaneci, mısırcı ve seyyar satıcı gibi kılıktan kılığa girerek halkın içinde görevini sürdüren güven timleri, suçluları yakın takibe alıyor.

Güven timleri suçluları suçüstü yakaladı

Sene başından bu yana özellikle turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede çalışmalarını sürdüren güven timleri, yüzlerce suçu önlediği gibi çok sayıda şüpheliyi de suçüstü yakaladı. Alkol nedeniyle yaşanan kimi zaman tabanca kimi zaman da bıçaklı kavgalara anlık müdahalelerde bulunarak çok sayıda yaralanma ve cinayet olaylarının da önüne geçen B Bölge Güven Timleri, 7 gün 24 saat suçlularla mücadelesini sürdürüyor.

Kapkaç yapıp yere düştü, kalkıp tekrar kaçtı

Bu çerçevede Beyoğlu Taksim Billurcu Sokak üzerinde geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan bir olayda, Gülay B. yolda yürüdüğü esnada arkasından bir şahıs yaklaştı. Kadının elindeki çantayı koşarak kapkaç yapan şahıs, dengesini kaybedince yere düştü. Kadın olay karşısında adeta şoke olup olduğu yerde kalırken, ayağa kalkan şahıs ise kaçmaya başladı. Kısa bir sürede de güven timleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yusuf M., sevk edildiği adliyede tutuklanırken, çanta ise sahibine teslim edildi.

Parmak ucunda evi soydu sonra su içti

Karaköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan diğer olayda da bir eve giren şahıs, ses çıkartmamak için içeride parmak ucunda dolaşmaya başladı. Odaları gezdikten sonra mutfağa gelen şahıs, tezgahtan çalabilecek eşyaları alarak cebine koydu. Evde bir süre daha gezen şahıs, ardından bir de su içerek evden ayrıldı. Olay anı kameralara yansırken, evden çıkan şahsı devriye gezen güven timleri tarafından şüpheli hareketler sergilemesi üzerine durduruldu. Şahsın üst aramasını yapan polis ekipleri, bir miktar metamfetamin ele geçirdi. Kimliğini sorgulayan güven timleri, 3 adet suçtan arandığını da tespit edince şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Bülent Y. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Polis telefonu çalan şahsın üstüne atladı

Taksim İmam Adnan Sokak üzerinde geçtiğimiz Nisan ayında yaşanan bir diğer olayda da, sokak üzerinde yürüyen Sepide J.’yi gözüne kestiren bir şahıs takibe başladı. O esnada sokakta devriye gezen B Bölge Güven Timleri de, şahsın turisti takibe aldığını fark etti. Tam o esnada turistin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şahsa müdahale eden güven timleri, üstüne atlayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şahsın üstünde çaldığı cep telefonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Halit Y. tutuklandı.

Kapkaça uğrayan adam masadan atladı

Taksim Talimhane Mevkii’nde geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan bir diğer olayda da, kafeteryadaki bir masada oturan Kolombiya uyruklu Martinez Palacios Edwin E., sipariş verdi. Turist siparişini beklediği esnada kapüşonla yaklaşan bir şahıs, masada duran yaklaşık 25 bin lira değerindeki cep telefonunu kapkaç yaptı. Neye uğradığını şaşıran adam oturduğu sandalyeden bir anda dışarıya atlayarak şahsı kovalamaya başladı. Şahsın koşarak kaçtığını gören B Bölge Güven Timleri ise yaşanan kovalamaca sonucu önünü kesti. Yakalanan küçük yaştaki şahıs çaldığı cep telefonunu yere attı. Gözaltına alınan Yusuf Emre A., emniyete götürülürken, telefon ise sahibine teslim edildi. Şahıs ise adliyeye sevk edildi.

Güven timleri uyuşturucuya da göz açtırmadı

Öte yandan suçluları suçüstü yapmasının yanı sıra uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde de çalışma sürdüren B Bölge Güven Timleri, geçtiğimiz Nisan ayında Tahsin Yeşilçam Sokak üzerinde şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Şahsın üst aramasını yapan polis, çok miktarda marihuana, kokain ve çok sayıda ekstazi ele geçirdi. Ayrıca şahsın üstünde ticaretten elde ettiği 6 bin 280 liraya da el koydu.

Evinden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

Gözaltına alınan Berkay Ö.’nün suçunu itiraf etmesi üzerine güven timleri, Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi’nde yaşayan şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 12 paket marihuana, 36 paket kokain, 18 adet gerica ve 3 bin 393 adet ekstazi ele geçirdi. Ayrıca hassas teraziler ile çok sayıda klipsli şeffaf poşet ve ticaretten elde edilen 15 bin 30 liraya da el konuldu. Ele geçirilenlerle birlikte emniyete götürülen Berkay Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.