Beyoğlu Hatay için seferber oldu

Beyoğlu Belediyesi, depremin yaşandığı illerden olan Hatay için seferber oldu. 40 kişilik arama kurtarma ekibi ile çalışmalarda kullanılmak üzere 7 araç Hatay’a gönderildi. Ayrıca içerisinde ilk yardım malzemelerinin olduğu 2 tır da bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Beyoğlu Belediyesi, depremin yaşandığı illerden olan Hatay’a ilk etapta uçakla 17 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. 23 kişilik arama kurtarma ekibi ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak biri ambulans, 7 adet araç da bölgeye ulaştırılmak üzere karayoluyla gönderildi. Ayrıca içerisinde gıda, hijyen malzemeleri, battaniye ve kışlık kıyafetlerin olduğu 2 tır da Hatay’a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Yardım kampanyası başlatıldı

AFAD koordinasyonunda Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Kaymakamlığı işbirliğinde, deprem bölgelerine gönderilmek üzere ilk yardım malzemeleri toplamak için yardım kampanyası başlatıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaraları birlikte sarma ve dayanışma çağrısında bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşları "Battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, kışlık kıyafet ve bot, gıda ve hijyen malzemeleri, çocuk bezi ve jeneratör" yardımında bulunmaya davet etti. Toplanan yardım malzemeleri deprem olan bölgelere gönderilecek.