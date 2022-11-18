Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye'den 'karı-koca' kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan'la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Arapça yazılı ve sahte mühü

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye'den 'karı-koca' kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan'la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Arapça yazılı ve sahte mühürlü belgenin asılsız olduğu anlaşıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye'den 'karı-koca' kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan'la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Arapça yazılı ve sahte mühü
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EditörEditör
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Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye’den “karı-koca” kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan’la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Arapça yazılı ve sahte mühürlü belgenin asılsız olduğu anlaşıldı.