Beyoğlu İstiklal Mahalle Bahçesi açılışında onlarca fidan dikildi

Beyoğlu İstiklal Mahalle Bahçesi açılış ve fidan dikme töreninde, dikilen ilk iki fidana, “İstiklal ve Filistin” isimleri verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Zeytin Kudüs’te, Mescidi Aksa’da ihtiyaç olan huzur, barış, esenliği simgeliyor. Bizler de zeytin fidanlarıyla Beyoğlu’nu güzelleştirelim dedik” diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından inşa edilen mahalle bahçelerine bir yenisi eklendi. İstiklal Mahallesine inşa edilen, İstiklal Mahalle Bahçesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde saat tam 11.00’de hizmete açıldı. Açılışa, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanları ile çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Burada konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, göreve geldikleri ilk andan itibaren Beyoğlu’nu yeşillendirmek ve daha yaşanabilir bir hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

“Beyoğlu’nu yeşillendirelim, güzelleştirelim dedik”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Huzurlu, yaşanabilir, daha yeşil bir Beyoğlu için göreve geldiğimiz günden itibaren hep birlikte yoğun bir gayretin içindeyiz. Değerli arkadaşlarımla beraber Beyoğlu’nun her karışına bir ağaç dikebilmenin gayretinde olduk. Tabii öncülüğünü değerli eşim Necibe Seyhan Hanım gerçekleştirdi. Zeytin bütün dinlerde, bugün Kudüs’te, Mescidi Aksa’da ihtiyaç olan huzur, barış, esenliği simgeliyor. Bizler de huzurun, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, bolluğun, bereketin simgesi olan zeytin fidanlarıyla Beyoğlu’nu yeşillendirelim, güzelleştirelim dedik. Bugün yeni filizler, yeni güzellikler İnşallah yurdumuzla buluşacak” dedi.

“Önümüzdeki yüzyıl bizim yüzyılımız”

Yıldız konuşmasının devamında, “Umutla geleceğe bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki yüzyıla Türkiye Yüzyılı, Sayın Devlet Bahçeli Türk ve Türkiye Yüzyılı ve bütün Türk Devletleri Teşkilatı da, Türk Dünyası da önümüzdeki yüzyıla Türk devri ismini koydular. Önümüzdeki yüzyıl bizim yüzyılımız” ifadelerini kullandı.

İlk fidanlara “İstiklal ve Filistin” adı verildi

Konuşmaların ardından İstiklal Mahalle Bahçesi’nin açılışı yapılarak fidan dikimine geçildi. Bahçenin ilk fidanlarına ise, vatandaşların isteği üzerine İstiklal ve Filistin isimleri verildi. Ayrıca, Beyoğlu’nda yeni doğan çocuklar için zeytin fidanı ekilmesi projesi burada da sürdürüldü ve yeni doğanlar aileleri ile birlikte bahçede fidan ekti.