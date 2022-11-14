Beyoğlu'na bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı
Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişi de yaralandığı saldırıda bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı.
Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişi de yaralandığı saldırıda bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı.
İstanbul Beyoğlu’nda dün meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadının çantayı bıraktıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.