Beyoğlu'na bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı

Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişi de yaralandığı saldırıda bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı.

Beyoğlu'na bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı
Editör
EditörEditör
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Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişi de yaralandığı saldırıda bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı.

İstanbul Beyoğlu’nda dün meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadının çantayı bıraktıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Beyoğlu'na bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı