Beyoğlu'nda 'Atık Toplama Kampanyası'na katılan öğrenciler ödüllendirildi

Beyoğlu’nda düzenlenen ‘Atık Toplama Kampanyası’na katılan öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Önemli olan, çevreyi temiz tutma bilincinin, o farkındalığın aşılanması” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Atık Toplama Kampanyası’na katılan ve en çok atığı getiren öğrenciler ödüllerini aldı. Beyoğlu Orbay İlk ve Orta Okulunda gerçekleştirilen ödül töreninde öğrencilere, kablosuz kulaklık, elektronik tablet gibi hediyeler verildi. Ödül törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı, öğrenciler ve veliler katıldı. Çocukların Haydar Ali Yıldız’a ilgisi son derece yoğun olurken, Yıldız da onlarla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada bir konuşma yapan Yıldız, bu projenin en önemli amacının çevreyi temiz tutma bilinci ve farkındalığının aşılanması olduğunu belirtti.

“Önemli olan, çevreyi temiz tutma bilincinin aşılanması”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Çevre Haftası münasebetiyle okullar arasında yıl boyunca yaptığımız bir yarışma vardı. En çok atık getirenler arasında yaptığımız puanlamada ödül töreniydi bugün yaptığımız. Aslında yıl boyu gerçekleştirdiğimiz bir çalışma var. O da, Beyoğlu Belediyesi olarak Sıfır Atık Müdürlüğümüzün getirdikleri her atık karşılığında kendilerine oluşturduğumuz bir talep formu ve bir kart var. Bu karta ister atık yağ, ister tekstil atığı, ister plastik, ister cam, isterse elektronik atık olsun, getirdikleri her atık için yükleme yapılıyor. Kilo başı 1 lira, 5 lira, 10 lira, her biri bu karta yükleniyor ve daha sonra anlaştığımız firmalardan istedikleri alışverişi yapabilecekleri bir kart veriyoruz. Ama önemli olan, çevreyi temiz tutma bilincinin, o farkındalığın aşılanması. İstiyoruz ki buradan tüm ailelere, tüm topluma bu yayılsın” dedi.