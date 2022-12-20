Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada yangın

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan 4 katlı metruk bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede

söndürüldü. Mahalleli yangını binayı mesken tutan madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Piyale Mektebi Sokak’ta bulunan 4 katlı metruk bir binanın çatısında saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ardından itfaiye ekipleri bina içinde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Mahalleliler ise yangını madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını öne sürdü.

“Yangını tinerciler çıkardı”

Metruk binanın madde bağımlıları tarafından kullanıldığını iddia eden yaşlı kadın, “Bu binalar hep tehlikeli. Sokak serserileri, hapçılar, uyuşturucu kullananlar hepsi burada kalıyor. Yangını onlar çıkarttı, başka kim çıkaracak ki. Hepimiz şikayetçiyiz. Bu ahşap evler yüzünden canımız tehlike altında” dedi.