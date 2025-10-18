Beyoğlu'nda 439 yıllık Molla Çelebi Camii'ndeki yangın sonrası restorasyon çalışmalarına başlandı

Beyoğlu’nda 24 Mart’ta elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangında hasar alan tarihi 439 yıllık Molla Çelebi Camii’nde restorasyon çalışmaları başladı. Mimar Sinan’ın eseri olan Molla Çelebi Camii aslına uygun restore edilerek ibadete açılacak. Öte yandan, yangında tahrip olan İstanbul Boğazı’nın kıyısındaki tarihi cami havadan görüntülendi.

Beyoğlu Fındıklı’daki Meclis-i Mebusan Caddesi’nde 1586 yılında Mimar Sinan tarafından Molla Çelebi Camii inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bursa ve İstanbul kadılığı yapan Mehmet Vusuli Efendi’nin yaptırdığı cami, tarih boyunca birçok yangın ve deprem gördü. 1723- 1724 yıllarında ve 1822 yılında da bir yangında hasar alan cami 1822 yılında kapsamlı bir onarım geçirdi. 1984 ve 2001 yılları arasında minaredeki statik sorunlar giderilerek kurşun örtüsü değiştirildi. 2013 yılında bir restorasyon çalışmalarıyla yenilenen Molla Çelebi Camii’nde 24 Mart tarihinde gece saatlerinde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, 439 yıllık cami yine bir yangınla daha tahrip oldu. Hasar alan tarihi camide Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü restorasyon çalışmalarına başladı. Molla Çelebi Camii, restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılacak. Öte yandan, İstanbul Boğazı’nın kıyısında ve yangında ibadet alanı hasar alan tarihi cami havadan görüntülendi.

"Caminin Mimar Sinan tarafından inşa edildiği bilinmektedir"

Molla Çelebi Camii’nin tarihini anlatan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdür Yardımcısı Feyyaz Fidan, "Molla Çelebi Camii, Beyoğlu’nun Fındıklı semtinde inşa edilmiştir. 1586 yılında inşa edildiğini biliyoruz. Caminin banisi Molla Çelebi olarak bilinen Mehmet Vüsuli Efendi’dir. Mehmet Vüsuli Efendi, 2. Selim döneminde İstanbul ve Anadolu kazaskerliği yapmış birisidir. 2. Selim adına Selimname isimli bir eser kaleme aldığını ve mahlasının Vüsuli olarak kullanıldığını biliyoruz. 1584 tarihli vakfiyesinde külliyenin cami, hamam sıbyan mektebi ve hazireden müteşekkil bir yapı yapılması planlanmaktaydı fakat sıbyan mektebi yapılamadı. Cami ve hamamın ise Mimar Sinan tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Tek kubbeli ve tek minareli bir camidir. Kubbesinin çapı yaklaşık 12 metredir, 5 tane yarım kubbeyle de harim genişletilmiştir. Yapı tarihsel süreç içerisinde birçok deprem ve yangına maruz kalmıştır. Buna bağlı olarak da birçok yapısal değişiklik söz konusu olmuştur. Bunlardan birisi de son cemaat mahalli, 1723-1724 yıllarında Lale Devri’nde çıkan yangında son cemaat mahalli ahşap olduğu için çökmüş ve 1822 tarihinde yeniden inşa edilmiştir. 1958 yılında Vakıflar İdaresince de bugünkü görünümüne kavuşturulmuştur. Külliye bütünün de bir hamam vardı, Fındıklı Kebir Hamamı olarak bilinen hamam, tarihi fotoğraflarda ve belgelerde önümüze çıkıyor. 1957 yılında sahil yol genişletme çalışmaları kapsamında yıktırılmıştır. Bunun dışında camide, mihrap cephesinde bir Hünkar Kasrı da bulunmaktaydı. 19. yüzyıla tarihlenen bir fotoğrafta kasrı mihrap cephesinde görüyoruz fakat 1926 yılında pervititch haritalarında olmadığını görüyoruz. Yapıda bir de sebil vardı, Koca Yusuf Paşa Sebili. 1787 yılında Sadrazam Koca Yusuf Paşa tarafından yapılmıştı. Yine 1957 yılındaki yol genişletme çalışmalarında sebil buradan alınarak bugünkü Kabataş İskelesi’nin karşısında bulunan noktaya nakledildi, bugün de hala oradadır. Bunların dışında camide bir de hazire bulunmaktadır. Yaklaşık 20 mezar taşı var, en eskisi1709 tarihli Şeyhülislam Sadrazettin Efendi’ye aittir" dedi.

"24 Mart’ta maalesef harim kısmında elektrik tesisatından kaynaklı bir yangınla karşılaşıldı"

Yangın çıkan Molla Çelebi Camii’nde restorasyon çalışmalarının başladığını duyuran Feyyaz Fidan, "Bahsettiğimiz gibi Molla Çelebi Camii birçok deprem ve yangına maruz kalmıştır. 1723- 1724 yıllarında Lale Devri’nde, 1822 yılında da bir yangına maruz kalmıştır. 1822 yılında kapsamlı bir onarım geçirdiğini tarihi evraklardan görüyoruz. 1958 yılında bahsettiğimiz yol genişletme çalışmaları sebebiyle bir onarıma girdi. 1984 ve 2001’de de yine minaredeki statik sorunları ve kurşun örtünün değiştirilmesi gibi onarımlarla karşılaşıyoruz. 2013 yılında da yine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir restorasyon çalışması yapıldı. Bu yıl 24 Mart’ta maalesef harim kısmında elektrik tesisatından kaynaklı bir yangınla karşılaşıldı. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından acilen ödenek temin edilerek restorasyona başlandı. Öncelikle çevre güvenliği sağlandı, şantiye kurulu yapıldı ve iskeleler kuruldu. Harim kısmında özellikle yangın sonrası bozulmuş taş ve kalem işi mermer yüzeylerdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Fiziksel ve kimyasal hasarların olduğunu görüyoruz. Bu hasar tespitinden sonra müdahale biçimlerine karar verilerek gerekli çalışmalar yapılacak. Üniversitelerin mimarlık, restorasyon, sanat tarihi gibi alanlarındaki uzman akademisyenlerden oluşan bilim kurullarıyla süreçleri yönetiyoruz. Molla Çelebi Camii’nde de yine yangın alanında ve sanat tarihi alanında uzman hocalarımızdan oluşan bir bilim kurulu oluşturduk. Bu bilim kuruluyla restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. En kısa süre de Molla Çelebi Camii’ni yangından kaynaklı olan restorasyonunu tamamlayarak tekrar ibadete açılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.