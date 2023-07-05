Beyoğlu'nda 5 katlı binada korkutan yangın

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Pansiyon olduğu öğrenilen apartman yangını kameraya anbean yansıdı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Bey Caddesi’nde bulunan bir pansiyonda çıktı. 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangının çıktığı yerde yaşayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen aile olaydan yara almadan kurtuldu. Yangını, evde yaşayan ailenin küçük çocuklarının çıkardığı iddia edildi. Yangın ise vatandaş kameralarına anbean yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.