Beyoğlu'nda aile katliamı: Karısını ve 3 çocuğunu öldürüp kendini vurdu

Beyoğlu’nda cinnet getiren şahıs, tartıştığı eşini ve 3 çocuğunu başından vurduktan sonra kendini de vurdu. Anne ve 3 küçük çocuk hayatını kaybederken, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, aileleri arasında husumet olduğu öğrenilen Özgür N. ve eşi Sevilay N. evde tartışmaya başladı. Cinnet getiren Özgür N. (33), silahla önce eşi Sevilay N.’yi (40), sonra da çocukları 9 yaşındaki Özgür Buğra, 7 yaşındaki Hezdar Alaz ve 4 yaşındaki Çınar Ali’yi başından vurdu. Özgür N. olayın ardından kendini de vururken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri anne ve 3 çocuğun olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Ağır yaralanan Özgür N. ise hastaneye kaldırıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri ve polis ekipleri, sinir krizi geçiren çiftin yakınlarını sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Tedbir amacıyla olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Savcının incelemelerinin ardından olay yeri inceleme ekipleri evde uzun süre çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmalarının ardından anne ve çocukların cansız bedenleri cenaze arabası ile Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Baba Özgür N.’nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.