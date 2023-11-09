Beyoğlu'nda Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan 'Efendiler' sergisi açıldı

Beyoğlu’nda Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan “Efendiler” isimli sergi açıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “10 Kasım’da bu sergiyle hem bir vefayı hem bir hatırayı burada canlı tutmak istiyoruz” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün 85’inci ölüm yıldönümüne özel bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde gerçekleşen ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan serginin açılışına, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte çok sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu serginin Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasını canlı tutmayı amaçladığını ve O’na olan vefanın bir ifadesi olduğunu söyledi.

“10 Kasım’da bu sergiyle hem bir vefayı hem bir hatırayı burada canlı tutmak istiyoruz”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "10 Kasım, bizler için bir anlamda matem günü, yas günü, hüzün günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat adını koyduğu İstiklal Caddemizde, onun adına 10 Kasım’da bir sergiyle hem bir vefayı hem bir hatırayı burada canlı tutmak istiyoruz. Sultan Alparslan ile, Malazgirt ile, 1071 ile biz Selçukluyuz. Bizler 1299’da Osman Gazi ile, 1543’te İstanbul’un fethiyle Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlıyız. Biz 1919’da, 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilelebet var olacak Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu biz ilelebet var edeceğiz. Bu topraklarda, bu toprağın çocuğu olarak; Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Laz’ı, Roman’ı, Boşnak’ı, Alevi’si, Sünni’si ile bu toprağın çocukları olarak bir ve beraber olarak var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve beraberindekiler sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.