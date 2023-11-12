Beyoğlu'nda bir şahıs, evinde silahla karısını, 3 çocuğunu ve ardından kendini vurdu. Kadın ve çocuklar olay yerine hayatını kaybederken, ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.
Beyoğlu'nda bir şahıs, evinde silahla karısını, 3 çocuğunu ve ardından kendini vurdu. Kadın ve çocuklar olay yerine hayatını kaybederken, ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.
Beyoğlu’nda bir şahıs, evinde silahla karısını, 3 çocuğunu ve ardından kendini vurdu. Kadın ve çocuklar olay yerine hayatını kaybederken, ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.
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