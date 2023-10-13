Beyoğlu'nda bir spor tesisi ve sosyal merkez daha açıldı

Beyoğlu Belediyesi, ilçede bir sosyal tesis ve spor merkezinin daha açılışını yaptı. Futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve kapalı spor salonlarının yer aldığı Fetih Spor Tesisi ve Sosyal Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Beyoğlu Belediyesi, gençlerin ve vatandaşların ücretsiz faydalanabileceği spor tesisleri ve vatandaşların iyi vakit geçirebileceği sosyal tesisleri açmaya devam ediyor. Fetih Spor Tesisi ve Sosyal Merkezi’nin açılışına Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Keçeci Piri Mahallesi Muhtarı Neslihan Çipoğlu, Cevizlispor Başkanı Bayram Gölcük ve vatandaşlar katıldı. Futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve kapalı spor salonlarının yer aldığı tesisin açılışını yapan Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gençlerle futbol ve voleybol oynadı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Yıldız, “İnsan, çocuk ve gençler dedik Beyoğlu’nda. Çocuklar ve gençler için de birinci önceliğimiz okul, okulların yeniden yapılması, restorasyonu, onarılması, güçlendirilmesi sürecini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, aynı şekilde çocuklarımız okuldan sonra kütüphaneyle buluşsunlar, kitapla buluşsunlar. Çünkü biz bir kitap medeniyetinin çocuklarıyız. Çocuklarımız, imkanları fazla olmayan evlerimizden kütüphanelerde arkadaşlarıyla buluşsunlar. Onların ikramlarını, çorbasını, simidini biz ikram edelim. Ve çocuklarımız, gençlerimiz kütüphanede buluşsunlar. Okula gittiler, kitapla, kütüphaneyle buluştular. Spor da yapsınlar dedik ve Beyoğlu’nda boş bulduğumuz bütün alanları mahalle bahçemize, spor alanlarına dönüştürdük. Burada daha önce sadece erkekler için futbol sahaları vardı. Bu sahaları devraldık” dedi.

Filenin sultanlarının revaçta olması ile futbol sahalarının yanına voleybol sahaları yaptıklarını ifade eden Başkan Yıldız, “Geçmiş dönemde kendilerine buraları verilen spor kulüpleri siyasi davranmak suretiyle şu bulunduğumuz yeri Katarlılara otel yapacağımızı iddia ettiler. O günleri hepiniz hatırlıyorsunuz. Bir siyasi partinin ilçe başkanını gelip buraya oturttular. Buralara kimse dokunamaz, buralar milletindir. Buralar Beyoğlu’nundur ve ben onlara dedim ki ’Günü gelecek sizi, bu millete şikayet edeceğim. Siz geçmiş dönemde buradan 100-200 kişi istifade ediyordu.’ Oturduk dedik ki ’Herkes bu spor sahalarından istifade edecek. Spor kulüplerinin isimleri yaşayacak’ dedik. Okmeydanı Fetih spor, buranın adı da tesisleri olacak. Bütün spor sahalarını bu şekilde belediye olarak devraldık. Bakımını, onarımını, güvenliğini, temizliğini her şeyini üstlendik. Çünkü çocuklarımız burada gelecekler spor yapacaklar. Ve şimdi bütün spor kulüpleri buralarda sporlarını, antrenmanlarını, maçlarını yapıyorlar. Ve bunun dışındaki saatlerde çocuklarımız özellikle gündüz vakti, akşamları da gelip beyler, Beyoğlu’nun sakinleri burada halı saha maçlarını yapıyorlar. Aşağıda basketbol, voleybol sahaları, daha çok eskiden futbol sahaları vardı. Kızlar futbol oynamaya mecbur kalıyorlardı. Özellikle filenin sultanlarından sonra voleybol revaçta. Biz de bütün futbol sahaları, spor sahalarının yanına bir tane voleybol sahası konuşlandırdık” şeklinde konuştu.