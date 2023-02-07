Beyoğlu'nda çatı katındaki tuğlalar bitişikteki binanın üzerine düştü

Beyoğlu’nda 4 katlı bir apartmanın çatı katının duvarından kopan parçalar bitişikteki binanın üzerine düştü. O sırada evde bulunanlar deprem paniğiyle dışarı kaçarken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay Beyoğlu Keçici Piri Mahallesi Ömür Sokak’ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın çatı katındaki duvar kısmen, bitişikteki 3 katlı binanın çatısına devrildi. Tuğlalar yatak odasının üzerine düşerken, o sırada evde olan aile gürültüyle deprem paniği yaşadı. İçerdekiler can havliyle dışarı çıktı. 3 katlı binanın çatısının bir kısmı çökerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme tehlikesi olan tuğlalar oradan alındı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.