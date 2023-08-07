Beyoğlu'nda cinayetle biten silahlı saldırı sonrası yaşananlar kamerada

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda motosikletli iki saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası yaşananlar kameralara yansıdı. Saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı öğrenilirken, saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bulvar üzerinde bulunan iki kişi yoldan geçen motosikletli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği iki kişi yaralanırken saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmıştı.

Saldırı sonrası yaşananlar kamerada

Saldırıda kolundan hafif şekilde yaralanan Berat Karadaban ile göğsünden ağır şekilde yaralanan Tanır Şanlı, müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede hemen ameliyata alınan Şanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Karadaban’ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öre yandan olay yeri inceleme ekipleri bulvar üzerinde uzun süre incelemelerde bulundu. Saldırıda park halindeki bir otomobile ise üç kurşun isabet etti. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.