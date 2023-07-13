Beyoğlu'nda çocuklar portatif yüzme havuzlarında yazın tadını çıkarıyor

Beyoğlu Belediyesi tarafından okulların bahçelerine kurulan portatif yüzme havuzları, sıcaktan bunalan çocukların en büyük eğlence kaynağı oldu. Uzman antrenörler eşliğinde yüzme öğrenen çocuklar aynı zamanda serin suyun tadını çıkarıyor.

Beyoğlu’nda her yıl yaz aylarının başlamasıyla birlikte okulların bahçelerinde kurulan Portatif Yüzme Havuzları bu yıl da çocuklarla buluştu. Beyoğlu Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında kurulan havuzlar bu yıl Piripaşa İlkokulu ve Ortaokulu, Orbay İlk ve Ortaokulu ile Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçelerinde konumlandırıldı. “Beyoğlu’nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla kurulan havuzlarda 7-11 yaş arasındaki çocuklara uzman antrenörler tarafından yüzme eğitimi veriliyor.

Çocuklar eğlenerek yüzme öğreniyor

“Beyoğlu’nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla kurulan yaz havuzlarına kayıt yaptıran çocuklar sıcak havada serin suyun tadını çıkarıyor. Öğrencilerin yaz havuzları eğitimlerine katılabilmeleri için gerekli olan tahliller de Beyoğlu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yaptırılıyor. Haftanın altı günü hizmet veren yaz havuzları ile çocukların sağlıklı, zinde ve teknoloji bağımlılığına kapılmadan hareket dolu bir yaz geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor.