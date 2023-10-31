Beyoğlu'nda dehşet: Önce eşini sonra kendini vurdu

Beyoğlu’nda bipolar hastası bir kişi, önce eşini silahla öldürdü ardından kendini vurarak intihar etti. Şahsın önceden de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Dilekçibaşı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bipolar hastası Mehmet Buğdaycı, eşiyle evin içinde tartıştı. Yaşanan tartışmada silahla önce eşi Şerife Buğdaycı’yı başından vuran Mehmet Buğdaycı daha sonra kendi kafasına sıktı. Silah seslerini duyan komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis eşliğinde kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekiplerinin yerde kanlar içinde yatan çifte müdahalede bulundu. Yapılan incelemelerde Mehmet Buğdaycı ve eşi Şerife Buğdaycı’nın hayatlarını olay yerinde kaybettikleri belirlendi.

Kadın sığınma evinde yerleşti daha sonra evine geri döndü

8 yıl önce Mehmet Buğdaycı ile eşi arasında sık sık tartışmaların yaşandığı ve eşine şiddet uyguladığı öğrenildi. Kocası tarafından şiddete maruz kalan Şerife Buğdaycı’nın kadın sığınma evine yerleştiği daha sonrası ise evine geri döndüğü iddia edildi. Mehmet Buğdaycı’nın ise geçtiğimiz aylarda kendisini iple asmaya çalışarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Çiftin evli 3 kız çocuğu ise evin önünde sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre evin içerisinde incelemelerde bulundu. Çiftin cansız bedenleri ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakini Ahmet Şahin, “Bizim komşumuz, çok sevdiğimiz bir ablamızdı. Küçük köpeği vardı, gelirdi burada parkta gezdirirdi köpeğini. Hayvansever bir insandı" dedi.