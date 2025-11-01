Beyoğlu'nda dron destekli 'Huzur Uygulaması' yapıldı

Beyoğlu'nda suçla mücadele kapsamında suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacı ile dron destekli uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

Beyoğlu'nda dron destekli 'Huzur Uygulaması' yapıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Beyoğlu’nda suçla mücadele kapsamında suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacı ile dron destekli uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacı ile dron destekli uygulama düzenlendi. Uygulama, Asayiş, Trafik Güvenliği, Toplum Destekli Polislik, Turizm ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlükleri birimlerinin katılımıyla Beyoğlu ilçesi Şişhane bölgesinde gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulamayı yerinde denetledi. Yıldız, mahalledeki vatandaşları ve esnafı selamladı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

"Kahraman Emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum"

Uygulamaya katılan ve yerinde denetleyen Yıldız, "İstanbul’un huzuru, Türkiye’nin huzuru anlayışıyla başlattığımız "Huzur Uygulamaları" kapsamında Beyoğlu ilçemizdeyiz. Fedakâr emniyet mensubu arkadaşlarımıza, özellikle insansız hava araçları desteğiyle; Asayiş, Trafik Güvenliği, Toplum Destekli Polislik, Turizm ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüklerimiz ile Beyoğlu’ndaki uygulamalarımıza katıldık. Bizi bu saatte yalnız bırakmayan siz değerli basın mensuplarımıza ve kahraman emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum." diye konuştu.