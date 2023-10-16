Beyoğlu'nda dünürler arasında çıkan kavgada 3 kişiyi öldüren sanık hakkında 2 kez müebbet talebi

Beyoğlu’nda iki aile arasında çıkan kavgada damadını, dünürünü ve damadının kuzenini silahla vurarak öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık hakkında 2 kez müebbet ile 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık olayda tek iyi niyetli davranan kişinin kendisi olduğunu öne sürdü.

Beyoğlu’nda 27 Temmuz 2021’de iki aile arasında çıkan kavgada Mürsel Ağrı (52), damadı Berk Enes Giray, dünürü Hulusi Giray ve damadının kuzeni Burak

Giray’ı silahla vurarak öldürmekten gözaltına alınmıştı. Olayda yaralanan Beytullah Akçay da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Dünürü, damadı ve damadının kuzenini öldürmekten tutuklanan sanık Mürsel Ağrı’nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mürsel Ağrı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda müştekiler Mehtap Giray ile İhsan Giray ve taraf avukatları hazır bulundu.

“Tek iyi niyetli benim, diğerleri benim gibi iyi niyetli davranmadılar”

Duruşmada savunma yapan sanık Mürsel Ağrı, “Ben başından itibaren doğruları söyledim. Ben kimsenin evini basmadım, benim evim basıldı. Kimseye silah çekmedim, bana çekildi. Ağabeyim olarak gördüğüm maktul Hulusi Giray resmen bana ihanet etmiştir. Onun üzerinde silah olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Kızımın darp edilmesi nedeniyle ortalığı yatıştırmaya çalıştığımız telefon kayıtları ile sabittir. Bu işi Hulusi Giray ile yapmaya çalıştık. Tek iyi niyetli benim, diğerleri benim gibi iyi niyetli davranmadılar. Ben sonuna kadar ortalığı yatıştırmaya çalıştım. Olayın sorumlusu Mehtap Giray’dır. Başka insanlar zarar görmesin diye mücadele verdim. Nerden bulaştık bu aileye onu da bilmiyorum” dedi.

Sanık avukatı Metin Acay ise, Mürsel Ağrı’nın maktul Hulusi Giray’a çok güvendiğini, güven sarsıcı bir olay yaşadığını ve savunmasını birçok delil ile ispat ettiğini söyledi. Avukat Acay, “Mürsel Ağrı saldırıya cevap vermiştir. Başka türlü davranma şansı yoktur. Sanığın tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Sanık hakkında 2 kez müebbet ve 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanık Mürsel Ağrı’nın maktulleri kasten öldürdüğünün sabit olduğu fakat eylemin tasarlı olduğu yönünde delil bulunmadığını belirtti. Maktul Hulusi Giray’a karşı işlenen kasten öldürme eylemi nedeniyle sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması talep edildi. Mütalaada, sanık hakkında maktuller Berk Enes Giray ve Burak Giray’a karşı ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis ve diğer maktul Hulusi Giray’a karşı ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mürsel Ağrı’nın tutukluluk halinin devamına ve sanık ile avukatına mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine karar verdi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü maktul Hulusi Giray ile şüpheli Mürsel Ağrı’nın pastanede buluştukları, yanlarına diğer maktuller Berk Enes Giray ve Burak Giray’ın geldiği aktarıldı. Maktullerin şüpheli Ağrı’nın kayınbiraderi olan Mahmut Akçay’ı sorduktan sonra Akçay’ın motosikletine zarar verdikleri ve Akçay’ın yakınları ile tartıştıktan sonra oradan ayrıldıkları anlatıldı. İddianamede, Hulusi Giray ve şüpheli Mürsel Ağrı’nın olay çıkmaması için Berk Enes Giray ve Burak Giray’ın arkasından gittiği, yaşanan arbedeyi gördükten sonra Hulusi Giray’ın kardeşine ait silahla ateş ederek Beytullah Akçay, İrfan Akçay ve şüpheli Mürsel Ağrı’yı yaraladığı kaydedildi. Şüpheli Mürsel Ağrı’nın da ateş ederek Hulusi Giray, Berk Enes Giray ve Burak Giray’ı öldürdüğünün anlatıldığı iddianamede, Giray soyadlı şahısların Mahmut Akçay’ın paylaşımları nedeniyle husumetli olduğu ve bu nedenle Akçay’a ulaşmak istemeleri sonucunda olayın gerçekleştiği belirtildi.

İddianamenin devamında, maktul Hulusi Giray’ın ateş etmesi sebebiyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı, ilk eylemin kim tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmese de şüpheli Mürsel Ağrı’nın ruhsatlı silah ile kamera kayıtlarında yerde yatan ve an itibarıyla ölü veya yaralı olduğu tespit edilemeyen maktullerin kafasına ateş ederek ölümlerine sebebiyet verdiği aktarıldı. Şüpheli Mürsel Ağrı hakkında maktuller Hulusi Giray, Enes Berk Giray ve Burak Giray’ı ‘kasten öldürme’ suçundan 3 kişiye karşı ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.