Beyoğlu'nda film gibi hırsızlık kamerada: Çalıştığı iş yerini soydu, ihbarı yapan kişi hırsız çıktı

Beyoğlu’nda bir iş yerinde hırsızlık olayı ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, ihbarı yapan kişinin dükkanı soyan kişi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, 118 bin lira ve elektronik eşyalarla birlikte Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Olay 1 Mayıs’ta saat 09.30 sıralarında Piyalepaşa Mahalle’sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine çalışma başlatan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri işyeri yetkilisi S.K. isimli şahısla görüştü. İş yeri yetkilisi S.K. ifadesinde aynı işyerinde çalıştığı B.E.’nin kendisini saat 02.00’de arayarak, “iş yerinin kapısının açık, alarm sisteminin aktif olduğu" söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin ihbarı yapan B.E’nin olduğunu tespit etti. Aynı günün sabahında mesai saatinde dükkana gelen B.E’nin kapının açık olduğunu ve kasadan paraların çalındığını görmesi üzerine S.K’ye tekrar haber verdiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, iş yerinin kapısını çeşitli aparatlarla açan hırsızın alarm sisteminin devreye girmesi sonucu olay yerinden kaçtığını tespit etti. Saat 04.30 sıralarında tekrar işyerine gelen şahsın 118 bin lira, tablet, dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı çaldığı saptandı.

Şifreyi görüp eline yazdı

Hırsızlığı planladığı, ilk hırsızlık girişiminin ardından yanında getirdiği yedek kıyafetle elbiselerini değiştirdiği belirlenen B.E.’nin iş yerine gelip polise ihbarda bulunduğu belirlendi. Polis gelmeden arayıp durumu bildirdiği tespit edilen B.E.’nin iş yeri yetkilisine polisin çalışma yaptığını, alarmı kesmesi gerektiğini söyleyerek alarm şifresini aldığı ortaya çıktı. Çalışanların gelmesinin ardından polis eşliğinde kasa açıldığı sırada B.E.’nin şifreyi görüp eline yazdığı belirlendi. B.E.’nin ikinci kez dükkana geldiğini ve kasayı soyduğu belirlendi. Gözaltına alınan B.E.’nin iddiaları kabul ettiği öğrenilirken, iş yerinden çaldığı 118 bin lira ve elektronik eşya evinin bulunduğu sitenin bahçesinde ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen B.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.