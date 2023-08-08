Beyoğlu'nda film gibi olay: Kargocu yalanıyla paketleri toplayıp çaldılar

Beyoğlu’nda kendisini kargo çalışanı olarak tanıtıp kargolarda barkod hatası olduğunu söyleyen şahıs, bir vatandaşa ait olan telefonu iade edeceğini iddia ederek ortadan kayboldu. Bu şekilde birçok kişiyi dolandırarak mağdur eden şahsın kargo içindeki telefonu alarak gözden kaybolduğu görüntü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz D. isimli vatandaş, telefonunu internet üzerinden satışa çıkardı. Telefonu alacak müşteri, İstanbul’da bulunan bir yakına telefonu teslim etmesi halinde o kişiden paketi alacağını söylemesi üzerine Yılmaz D. telefonu arkadaşı Mücahit Satır’a göndermek üzere kargoya teslim etti. Bunun üzerine Mücahit Satır, telefonu alacak kişiyle saat 14.00 için randevulaştı.

Film gibi dolandırıcılık

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra kendisinin kargo firması çalışanı olduğunu söyleyen bir şahıs Mücahit Satır’ı arayarak paketin barkod sisteminde bir hata olduğunu ve paketi almak üzere bir çalışanın geleceğini söyledi. Barkod hatası giderildikten sonra paketin iade edileceğini söyleyen şahsa güvenen Satır, içinde telefon bulunan paketi kapıya gelen kişiye teslim etti. Sonrasında paketin kendisine geri getirilmemesi üzerine numarayı arayan Satır, istediği cevabı alamadı. Olayın ardından şüphelen Satır, farklı bir telefon üzerinden iletişime geçerek şahıslardan şikayetçi olacağını ve güvenlik kamerası görüntülerinin kendisinde bulunduğunu söyledi. Mücahit Satır, yaşanan olayın sonrasında kargo çalışanı olduğunu iddia ederek paketi alan şahıstan ve kendisini sonrasında aramayı kesen telefonu satın alacak şahıstan şikayetçi oldu. Kargo çalışanı olduğunu söyleyen şahısın Mücahit Satır’ın adresine gelerek telefonu aldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Şahıslar aynı yalanla insanların kargolarını alıp kaçıyorlarmış”

Mücahit Satır, yaşadığı mağduriyet hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Ağabeyim internet üzerinden bir telefon satıyor. Alıcı şahıs, İstanbul’da elden almak istediğini söylüyor. Ağabeyim kargoyu bana gönderdi. Sabah 09.50 civarı beni birisi aradı. Yurt dışından aradığını söyleyerek kargonun dağıtıma çıktığını belirtti. Ben de adresimde olduğumu söyledim. 20 dakika sonra alıcı şahıs, kargonun gelip gelmediğini sordu. Henüz gelmediğini ve dağıtıma çıktığını söyledim. Saat 11.11’de kargo teslim edildi. 5 dakika sonra şahıs beni aradığında teslim edildiğini söyledim. Gün içinde gelip alacağını söyledi. Ardından beni kargocu diye tanıtarak arayan birisi barkodun hatalı olduğunu ve tekrar giriş çıkış yapılması gerektiğini söyledi. Bu yüzden sabah gelen şahsa kargoyu verdim. Ardından yarım saat geçti. Beni arayan numarayı aradım ve kargonun gelmediğini söyledim. Diğer aramalarımda geri dönüş yapmadı. Güvenlik kamerası görüntülerini gönderdim ve şikayette bulunacağımı söyledim. Kargo şirketine gittim. Böyle bir çalışanlarının olmadığını ifade ettiler. Bu şahıslar sürekli aynı yalanla insanların kargolarını alıp kaçıyorlarmış.”