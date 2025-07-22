Beyoğlu'nda freni patlayan İETT otobüsü zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde iddiaya göre, freni patlayan bir İETT otobüsü aynı yönde seyir halinde olan 9 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Feci kazanın ardından 4 kişi yaralanırken, 2 şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir İETT otobüsünün freni patladı. Otobüsün şoförü hakimiyetini kaybederken, önünde seyir halinde olan araca çarptı. Çarpmanın ardından peş peşe olan 9 araç zincirleme kazaya karıştı. Feci kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, 2 kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"İETT otobüsünün sanırım freni patladı"

Feci kazayı gören Hüseyin Demirci, "Yaklaşık 1 saat önce İETT otobüsünün sanırım freni patladı çünkü süratli bir şekilde gelmeye başladı. Önce çöp arabasına vurarak çöp arabasının arkasındaki 2 belediye çalışanını savurdu. Arkasından tütün malzemeleri satan minibüse vurdu. Hızını alamayan otobüs 2 tane taksiye ve 1 tane daha aracı önüne katarak döndü. Tabii bu vurma esnasında arkadaki birkaç araç da birbirine girdi. Sonra ambulans çağırdık. Geçmiş olsun" dedi.

"Otobüs şoförü freninin patladığını söyledi"

Sabri Koç, "Otobüs şoförü geldi, bir su verdi. Otobüsün freninin patladığını söyledi. ‘Patladıktan sonra ben de ne yapacağımı şaşırdım, imdat dedim fakat yardım eden olmadı. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum’ dedi" ifadelerini kullandı.