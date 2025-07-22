Beyoğlu'nda İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza kamerada

Beyoğlu’nda freni patlayan İETT otobüsünün neden olduğu aynı yönde seyir halinde olan 9 aracın karıştığı zincirleme kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kadının süratle gelen otobüsün çarpmasından son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, seyir halinde olan bir İETT otobüsünün freni patlamış, süratle gelerek önünde bulunan 9 aracın zincirleme kazaya karışmasına neden olmuştu. Feci kazada 4 kişi yaralanmış, 2 şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kazanın ardından 9 araç ve bir İETT otobüsü çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan, zincirleme kaza anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsünün süratle gelerek peş peşe olan araçların kazaya karışmasına neden olduğu görüldü. Ayrıca, bir kadının hızla seyreden freni patlayan otobüsün çarpmasından son anda kurtulduğu da görüntülerde yer aldı.