Beyoğlu'nda ilginç hırsızlık kamerada: Kaldırımdaki lobutları çaldı

Beyoğlu’nda kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi, kaldırımlarda araçların park etmemesi için yer alan lobutları çaldı. Sokağa gelerek lobutları tek tek söken şahıs, ardından el arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi, el arabasıyla caddeye geldi. Ardından araçların park etmemesi adına kaldırımlarda yer alan lobutların yanına gelen şahıs, tek tek sökmeye başladı. Caddeden araç ve insan geçişi olduğunda lobutların yanından uzaklaşan şahısın insanların gidişiyle tekrar lobutların başına geldiği görüldü. Şahıs, uzun uğraşlar sonucunda yerinden söktüğü iki lobutu el arabasına yükleyerek gözden kayboldu. Yaşananlar ise caddede bulunan güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı.