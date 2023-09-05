Beyoğlu'nda ilginç yankesicilik kamerada: Aracıyla turlarken tesadüfen hırsızlığı görüntüledi

Beyoğlu’nda aracıyla müzik dinleyerek turlayan vatandaşın kamerasına tesadüfen önünde bulunan bir şahsın yan kesicilik faaliyeti takıldı. Araçla sokak ortasında seyrederken şahıs önünde yürüyen vatandaşın cebinden seri bir hamleyle cüzdanını çalarak gözden kayboldu. Polis şahsı tespit etti ancak emniyete herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Beyoğlu Galata’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araçlarıyla hoparlörden yüksek seste müzik açarak ara sokakları turlayan ve aynı zamanda da cep telefonuyla kayıtta olan vatandaşın kamerası şans eseri yan kesicilik olayını görüntüledi. Yavaşladığı sırada aracın önüne gelen şahıs, kendi önünde yürüyen bir vatandaşın cebinden cüzdanını bir anlık hamleyle çalmayı başardı. Hırsızlığı gerçekleştiren şahıs, aynı soğukkanlılıkla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin başlattığı inceleme sonucunda hırsızlık yapan şahıs yakalanırken, yan kesiciliğe uğrayan vatandaş şahıstan şikayetçi olmadı.