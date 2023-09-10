Beyoğlu'nda kadınları hedef alan yankesici kamerada: Kaşla göz arasında telefonlarını çaldı

Beyoğlu’nda kadınları hedef alan yankesici, kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaştığı iki kadının cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Çaldığı telefonları bir dükkana satan şahıs, Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yaklaşık 65 bin lira değerindeki telefonu bulan polis sahibine teslim ederken, yankesicilik anları ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu Kasımpaşa Küçükpiyale Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir şahıs kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen Havva Toprak’ı (31) gözüne kestirdi. Kadını uzun süre takip eden şahıs, yankesicilik yoluyla kadının sırtındaki çantadan cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştı. Kadının şikayeti üzerine Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mağdurların ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin daha önceden benzer suçlardan kaydı olan İsmail K. olduğunu tespit etti. Şüpheli evine yapılan baskınla yakalandı.

Telefon bulunup sahibine teslim edildi

Gözaltına alınan şahsın 65 bin lira değerindeki telefonu semtte bir dükkana sattığı tespit edildi. Hemen dükkana giden Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çalıntı telefonu 4 bin 500 liraya satın alan dükkan sahibi Barış Can K.’yı da gözaltına aldı. Çalıntı telefon ise sahibi Havva Toprak’a teslim edildi.

Telefonu satın alana da işlem yapıldı

Emniyette ifadesi alınarak işlemleri yapılan İsmail K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “yankesicilik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı telefonu satın alan Barış C.K. ise “suç eşyası satın almak” suçundan adli işlem yapılarak, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu polisi diğer olayı da çözdü

Öte yandan Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin titiz ve dikkatli çalışması üzerine yakalanan İsmail K.‘nın yine geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde kaldırımda yürüyen Yağmur Onat’ın çantasından aynı yöntemle cep telefonu çalan şahıs olduğu ortaya çıktı. Vatandaşın sırtında bulunan çantaya elini uzatarak cep telefonunu çalan İsmail K.’nın karşı kaldırıma geçerek gözden kaybolduğu görüldü.

İki hırsızlık olayı da güvenlik kamerasına yansıdı.