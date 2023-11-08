Beyoğlu'nda kağıt toplayıcısının hilesi kamerada

Beyoğlu’nda bir kağıt toplayıcısı, topladığı kartonların kantarda ağır gelmesi için denizden kovalarca çektiği suyu üzerine boşalttı. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Beyoğlu ilçesi Karaköy sahilinde yaşandı. İddiaya göre Karaköy’de çekçek diye tabir edilen aracı ile karton toplayıcılığı yapan bir kişi, topladığı kartonları teslim etmeden hile yaptı. Sahile gelen kişi, yanında getirdiği kovaya deniz suyu doldurarak kartonların üzerine boşalttı. Kağıt toplayıcısının yaptığı hile o esnada gemide bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde kağıt toplayıcısının kova ile defalarca denizden su çekerek kartonların üzerine boşalttığı görülüyor.