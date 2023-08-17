Beyoğlu'nda korku dolu anlar kamerada: Kurşun bekçinin başını sıyırdı

Sütlüce Sahili’nde havaya rastgele ateş açan bir şahsa o sırada parkta devriye gezen polis ve bekçiler müdahale etti. Polise silah da doğrultan şahıs, bir anlık dalgınlığı esnasında polis tarafından etkisiz hale getirildi. Arbede esnasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun bir bekçinin başını sıyırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde motosikletle seyreden A.S., havaya rastgele ateş etmeye başladı. O esnada sahilde devriye gezen polis ve bekçiler silah seslerini duyarak şahsın yanına geldi. Şahıs, silahı bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan polis ve bekçileri silah doğrultarak tehdit etti.

Maganda tutuklandı

O esnada şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan polislerden biri, şahsa müdahalede bulundu. Polis ve bekçiler ile A.S. arasında arbede yaşandı. A.S.’nin elindeki silah bir anda ateş almasıyla çıkan kurşun bekçilerden birinin başını sıyırdı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, A.S. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin alınarak “kasten yaralama”, “ateşli silahlı kanununa muhalefet” ve “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” suçlarından adli işlem yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.