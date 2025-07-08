Beyoğlu'nda külah oyunuyla kadını rahatsız etti: Dondurmacı mühürlendi

Beyoğlu’nda bir dondurmacı külah oyunu bahanesiyle bir kadın turisti rahatsız etti. O anlar kameraya yansırken, işletme Beyoğlu Belediyesi tarafından mühürlendi.

İddiaya göre, Beyoğlu’nda bir dondurmacı, bir kadın turiste külah oyunu yapmaya başladı. Kadın turist külahı almaya çalışırken, tacize uğradı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından dondurmacı büyük tepki çekti. Ardından Beyoğlu Belediyesi ekipleri işletmeyi mühürledi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz ilgili işletmeyi mühürledi. Beyoğlu tüm kadınların güvenle gezeceği ilçedir, öyle kalması için her türlü tedbiri alacağız" ifadelerini kullandı.